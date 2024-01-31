Магазин Зоолакки я полюбила недавно. Раньше пользовалась Другим, но у них ассортимент не меняется, а все эти сухие корма мы перепробовали, нам не подходят. У меня той-терьер, у него аллергия. Я нашла на сайте магазина корм специальный, для собак миниатюрных пород, класса супер премиум. Он очень хороший, в розовых пакетах. На него скидки бывают, сейчас вот -15%. А недавно я уезжала, мама моя с Шарлем была месяц и раскормила его до безобразия. Теперь я заказала корм той же марки, Hill's Science Plan, но специальный, для стабилизации веса. Пока только начали его есть, о стабилизации рано говорить), но поедает охотно, аллергии нет.

Елена

Елена 19.04.2019