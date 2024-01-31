Устаешь от общественного транспорта? Воспользуйся сервисом ZEVS и арендуй экологичное устройство, чтобы добраться до нужной локации с минимальными расходами! Скачай фирменное приложение на телефон, зарегистрируйся в системе, привяжи банковскую карту к «Личному кабинету» и наслаждайся быстрыми поездками по городским улицам! Перед началом движения отсканируй код на самокате и выбери оптимальный тариф! Вся техника оборудована усиленной передней подвеской и мощным мотором, который позволяет мгновенно развивать высокую скорость! После прибытия на место необходимо припарковать технику на разрешенной территории и заблокировать электронный замок. Выгодные предложения помогут сэкономить значительную сумму при оплате услуги! В этом разделе ты найдешь действующие промокоды ZEVS за январь 2024 года. Изучай обновления нашего каталога, выбирай подходящие акции и применяй их, чтобы получать крупные скидки или бонусы!

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