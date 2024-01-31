Интернет-гипермаркет «Зеленый остров» спешит похвастаться обширным каталогом разнообразных товаров для дома. В ассортименте представлены: посуда, постельное белье, предметы гигиены, зоотовары, канцтовары, электроприборы, инструменты, продукты питания, бытовая химия, все для растений и многое другое. Оцени новые коллекции, загляни в специальные разделы, воспользуйся крутыми сезонными акциями. Заказывай с удобством. Доступны услуги доставки и подъема до квартиры. Оплата осуществляется как наличными, так и картой по защищенной системе платежей. Гарантийный срок на продукцию составляет от шести месяцев. Хочешь порадовать друга – приобретай подарочные карты. Тебя ждет приятный сервис и доступные цены на различные группы продуктов. Для классных скидок активируй промокоды и купоны «Зеленый остров» за январь 2024 года. Покупай полезные и красивые вещи с удовольствием.

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