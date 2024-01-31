«Зеленая точка» – это официальный сайт российского интернет-провайдера, который предоставляет домашний безлимитный интернет и цифровое телевидение в нескольких регионах страны. Ресурс пользуется популярностью у частных и корпоративных клиентов. Для удобства заказчиков фирма разработала мобильные приложения, позволяющие контролировать расходы и быстро оплачивать услуги. Сервис предлагает несколько тарифных планов: вы можете выбрать подходящее решение с учетом своих нужд и предпочтений. Время от времени провайдер радует пользователей акциями и бонусами. Чтобы сэкономить на услугах компании, достаточно использовать промокоды «Зеленая точка» за январь 2024 года. Мы регулярно публикуем эксклюзивные купоны, с помощью которых можно значительно снизить расходы. Обращайте внимание на срок действия каждого спецпредложения.

Подробнее Скрыть