Это страница системы управления бизнесом Webasyst
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Webasyst – CMS нового поколения. Она объединяет систему управления сайтом и онлайн-магазином, CRM и корпоративный интранет, систему эффективного ведения проектов и продуктивного общения со всеми сотрудниками компании. Инновационный облачный хостинг выдерживает даже самые серьезные нагрузки.
Разработчики фирмы создали более 500 полезных приложений, виджетов и плагинов, которые можно установить одним кликом. Использовав функции фреймворка, вы выведете основные метрики и KPI организации на любой современный телевизор. Прекрасная мотивация для работников офиса!
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