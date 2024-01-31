Vnukovo Village – это парк-отель в пригороде г. Москвы. Здесь ты сможешь отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Это место подходит как для семейного отдыха, так и для деловой встречи. Здесь также можно организовать различные мероприятия: свадебный банкет, юбилей, день рождения, корпоративную вечеринку и многое другое! В отеле отдыхающим предлагаются SPA-процедуры и экскурсии. Ты сможешь покататься на лыжах и сноуборде, посетить баню и отведать вкуснейшие блюда. Компания часто проводит интересные акции, благодаря которым твой отдых станет еще ярче и комфортнее. Промокоды «Внуково Виладж» (ранее «Внуково-Картмазово») за январь 2024 года помогут тебе насладиться отдыхом без больших финансовых затрат. Используй их в указанные сроки и получай еще больше положительных эмоций. Актуальные спецпредложения ты найдешь в этом разделе.

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