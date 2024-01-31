Velocube – интернет-магазин, в каталоге которого представлен огромный выбор велосипедов, аксессуаров к ним, экипировки, запчастей, инструментов, тренажеров и даже батутов. В магазине предоставляются услуги веломастерской и зимнего хранения. Помимо большого ассортимента, существует бонусная программа, где можно получать и тратить баллы, интересные акции и выгодные предложения. Также осуществляется доставка по всей России: курьером или самовывоз из пункта выдачи. Оплачивать можно с помощью банковской карты, наличными или оформить кредит у партнеров. Как гласит известная крылатая фраза: В здоровом теле – здравый дух! Поэтому приобретай товары для спорта и фитнеса, чтобы оставаться всегда молодым, активным и позитивным. А чтобы делать это еще приятнее, применяй промокоды на скидку Velocube за январь 2024 года! Это отличная возможность порадовать себя и близких!

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