Unidragon – магазин деревянных пазлов собственного производства. Это уникальные изображения с деталями, изображающими птиц, цветы и животных. Четыре варианта размера и множество принтов делают выбор широким и разнообразным. Также можно докупить специальную клейкую пленку, и по завершении работы, повесить ее как картину на стену. Каждый месяц появляется парочка новых картин, так что не заскучаешь. Есть позиции как для взрослых, так и для совсем малышей. Отдельно порадует пазл-квест, где кроме самого поля для сборки есть фигурки и сюжетные задания, что превращает процесс в увлекательную игру. Воспользуйся акциями для получения выгоды. Оплата производится любым удобным способом. Есть варианты с бесплатной доставкой, осуществляется по всей России. Подпишись на бренд в соцсетях или на рассылку на сайте и узнавай обо всех новинках первым. Используй промокоды на скидку и купоны unigragon.ru («Юнидрагон») за январь 2024 года и получай приятное снижение цены.

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