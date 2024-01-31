Акции и коды на скидку UFS Online
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Отзывы покупателей
Пыталась пользоваться их услугами для заказа билетов, поскольку это удобно. В результате возникли какие- то невразумительные сбои в системе, в результате которых билеты я не получила, зато заплатила деньги. Деньги мне пока до сих пор не вернули, концов найти невозможно
- Наталья
- 12.06.2015
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