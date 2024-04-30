«Трамонтана» – магазин товаров для экстремального туризма, где ты найдешь одежду, обувь и снаряжение для промышленного и обычного альпинизма и других видов спортивного отдыха, включая походы с ночевкой на природу. Разнообразные акции не дадут покупателям заскучать. Добавляй позиции в избранное и не теряй самые классные варианты. Также на сайте большой выбор тематических подарков. Новости можно узнавать мгновенно, всего лишь подписавшись на рассылку. Оплачивай любым из удобных тебе способов. Доставка осуществляется во все регионы России, а также частично за ближний рубеж. Все возникшие вопросы можно задать в чате на странице или на горячей линии сервиса. Бренд будет интересен и полезен всем любителям активного отдыха и тем, кто хочет его попробовать. Используй промокоды «Трамонтана» за апрель - май 2024 года, получай выгодное снижение цены и наслаждайся своим хобби!

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