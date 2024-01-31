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Промокоды и акции ToyWay

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Отзывы покупателей

В магазине ToyWay.ru на день рождения ребенка покупала «Застывающие Пузыри» объемом 45 мл от австралийского производителя Stack-A-Bubble. Мой заказ под №МР-21235 оформили благодаря менеджеру Ольге – очень приятной девушке, которая подсказала удобные для меня варианты доставки и оплаты. Моя посылочка пришла достаточно быстро. Я, мой малыш и его друзья были в восторге от возможностей застывающих мыльных пузырей. Это так здорово и весело, особенно подходит для любой детской вечеринки. Девочки! С ними можно столько всего делать и придумывать, что и аниматора не нужно приглашать. Спасибо огромное магазину и его молодому коллективу!

  • Тамара
  • 25.10.2016
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