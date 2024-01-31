Купоны Toys Galaxy
Купоны на скидку и промокоды Toys Galaxy январь 2024
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Отзывы покупателей
Сделал заказ в понедельник, оформили, дали номер, «ждите связи от менеджера». До среды – тишина...Звоню в среду – удивились, что номер заказа 6-значный, а не 7-ми (а мне-то как удивительно)! В общем, заказ так и не обнаружили, приняли новый, забронировали, дали номер, самовывоз в пятницу. Ладно, ждем. В четверг вечером звонок: «Извините, в наличии нет». Как нет, если принимали, бронировали? Всю неделю протянули! Из-за несерьезного отношения к клиентам - не советую!
- Алексей
- 08.12.2017
Магазин оставил у меня нормальное впечатление, несмотря на то, что нам доставили игрушку ферби с браком. Ценой осталась довольна - пониже,чем в аналогичных магазинах, упакован товар был хорошо, доставили игрушку вовремя. Магазин пошел на встречу и заменил нам бракованный товар, так что проблема решилась. Думаю, закажу и впредь. Хотелось бы пожелать магазину разве что большего контроля за качеством товара перед продажей.
- Галина
- 19.01.2016