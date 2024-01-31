Купоны на скидку Top Computer

Отзывы покупателей

Здравствуйте! Купил себе в этом магазине ноутбук игровой для своего сына и себе для роботы. Качеством товара полностью доволен, и весьма обошелся мне дешевле если сравнивать с другими магазинами. Вообщем рекомендую данный магазин к заказам ) Никита

Никита 10.03.2019

Все очень быстро,дешево и качествено,менеджера ТОПЫ!!! Назар

Назар 05.03.2019

Если хотите идеальное соотношение цены и качества - обращайтесь именно в этот магазин. Очень часто заказываю здесь товары - ещё ни разу не подвели. Огромным считаю удобность оформления сайта - есть возможность подобрать товар по необходимым характеристикам. Григорий

Григорий 04.03.2019

Приобретал телевизор недавно, привезли с битыми пикселями, перезаказал, привезли через день отличный телевизор, без брака. отличный сервис, большой выбор товаров, хорошого качества. Также хотел бы обратить внимание на професионализм менеджеров, или это мне такой хорошый менеджер попался. Общались как на равных, розбирается в ТВ, матрицах, бросал советы, очень, и даже очень неплохой/ В дальнейшем буду заказывать СБОРОКУ ПК в данном магазине, но еще думаю на каком проце собирать, и по деньгам примерно считаю во сколько это мне влетит Sonia

Sonia 24.02.2019

Магазин радует качеством товара и доступными ценами! Рекомендую!!! Ксения

Ксения 30.07.2018

Купил в данном магазине себе геймеркое кресло DxTacer, порадовало то что к моему креслу менеджер предложил мне подобрать себе товаров на 4000 руб. аргументируя это тем что на данное кресло у них акция. В итоге я стал еще и обладателем мышки с клавиатурой. Андрей

Андрей 20.07.2018

Отличное место где можно купить себе множество товаров, работают быстро и качественно. Сегодня заказал через день приехал забрал. Никаких нареканий и претензий к работе магазина нету. Рекомендую! Сергей

Сергей 18.07.2018

Покупала смартфон от Хуавей самовывозом. Менеджер связался через 20 минут после оформления, уточнил все детали и зарезервировал товар. В тот же день, вечером, я уже имела возможность пользоваться смартфоном. Хорошее обслуживание и демократичные цены, всем рекомендую! Юлия

Юлия 28.06.2018

Хороший магазин. Покупал себе смартфон. Товар качественный, а цена меньше, чем в других магазинах - удалось сэкономить. Обслуживание тоже на высоком уровне: порадовало и общение с менеджером при заказе, и обслуживание на их самовывозе. Покупкой доволен. Дмитрий

Дмитрий 25.06.2018

Держу несколько кафе, часто покупаю технику именно здесь, уже несколько лет работают моноблоки и телевизоры, работает все отлично. Скидки для постоянных клиентов не дают даже шанса купить в другом месте) Из недостатков: периоды доставки очень неудобные. Плюсы: работают всегда, доставляют почти в любой праздник и выходные. Андрей

Андрей 12.06.2018

Отличный магазин, отличный сервис. Приятные и компетентные менеджеры. Много точек самовывоза. Товаром осталась довольна. В целом произвели хорошее впечатление. Спасибо! Виктория

Виктория 02.06.2018

Покупал себе ПК сборки данного магазина. По стоимости выбирал самую дешевую цену по Москве. За 30 000 рублей получил достаточно сбалансированную сборку за такие деньги. В целом доволен покупкой и магазином. Андрей

Андрей 13.05.2018

Заказал блендер и чайник. Дозвонились быстро, минут через 10 после заявки. Обсудили все условия и договорились о самовывозе на окружной. Обслуживание понравилось: как на самовывозе так и во время звонка люди очень вежливые и грамотные. Заказ забрал на второй день после заявки на сайте. Сергей

Сергей 11.05.2018

Хороший магазин. Заказывали дочери смартфон и мне ноутбук. Оперативно приняли и оформили заказ, проконсультировали и помогли с выбором мышки и чехлов. Плюсы: - Вежливые и толковые менеджеры; - Удобные пункты самовывоза; - Приятные цены и бонусы. Минусы: - Пока не удалось обнаружить. Стас

Стас 03.05.2018

Магазин хороший, созвонились в течении часа, забрал в тот же день. Андрей

Андрей 29.04.2018

Заказал ноутбук. Все привезли в срок. Проверил – все работает, так что подарок надеюсь не подведет. Спасибо. Стас

Стас 28.03.2018

Замечательный магазин. Уже не единожды у них заказываю. Все привозят вовремя, хороший сервис обслуживания клиентов. Очень довольна работай данного магазина. Карина

Карина 25.03.2018

Магазин замечательный. Уже второе приобретение у них и никаких проблем Максим

Максим 11.02.2018

Очень хороший магазин! Быстро доставляют, качественно обслуживают! Всем доволен! Николай

Николай 04.02.2018

Отличный магазин, заказывал системный блок из комплектующих по моему выбору. Менеджер грамотно проконсультировал, сразу было слышно, что человек компетентен в вопросе. Уже на следующий день я получил свой ПК и остался доволен. Доставили в индивидуальное время за чисто символическую доплату. Очень доволен! Владлен

Владлен 28.01.2018