Хотите рационально распоряжаться личным временем и работать продуктивно? Представляем вашему вниманию современный планировщик задач Todoist! Сервис позволяет составлять график дел, указывать их приоритет и точные даты реализации. Благодаря продуманному интерфейсу в программе легко разберется даже новичок. Компания разработала для вашего комфорта удобные приложения не только для ПК, но и для мобильных устройств. Обратите внимание: после покупки премиум-подписки вы сможете получать автоматические уведомления о запланированных заданиях и делать резервные копии своих данных. Эксклюзивные промокоды (коды) Todoist за январь 2024 года позволят вам сэкономить на платном аккаунте! Откройте для себя все полезные «фишки» проекта с минимальными денежными затратами. Для получения скидки нужно активировать promo codes Todoist в течение указанного срока.

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