Купоны на скидку «То Да Се»
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Отзывы покупателей
Про доставку ничего плохого сказать не могу, всегда приезжают в обозначенное время, хорошие курьеры и вежливые операторы. Заказываю обеды в офис иногда. А вот в ресторане официанты были не особо расторопные, но может нам не повезло. Качество блюд всегда устраивает у них, все вкусно.
- Саша
- 05.01.2016
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