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Купоны на скидку «То Да Се»

Работа с магазином ТоДаСе приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды «ТоДаСе» апрель - май 2024

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Отзывы покупателей

Про доставку ничего плохого сказать не могу, всегда приезжают в обозначенное время, хорошие курьеры и вежливые операторы. Заказываю обеды в офис иногда. А вот в ресторане официанты были не особо расторопные, но может нам не повезло. Качество блюд всегда устраивает у них, все вкусно.

  • Саша
  • 05.01.2016
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