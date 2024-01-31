Tikkurila – интернет-магазин разнообразной краски для наружных и внутренних работ и сопутствующих инструментов. В ассортименте есть разновидности для разных типов поверхностей, а также грунт, лак, эмаль, антисептики, пропитки, масло, шпатлевка, штукатурка и растворитель. Цены здесь не зависят от цвета и спроса, а доставка осуществляется с соблюдением температурного режима, что позволяет сохранить все необходимые свойства. Доверься советам профессионального консультанта, звони по указанному номеру или задай простые вопросы в чат-боте. Приобретай для знакомых и близких электронные сертификаты и пользуйся любезно предоставленными акциями. Предоплата или оплата при получении – решать тебе. Выбирай курьерский сервис или забирай заказ самовывозом. Преобрази все вокруг с помощью яркой и качественной продукции. Активируй промокоды «Тиккурила» за январь 2024 года, заказывай все необходимое по низким ценам и раскрась свой дом в цвет настроения.

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