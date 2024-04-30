«ТекстильТорг» спешит представить свой швейный товар по самым низким ценам. Огромное изобилие ассортимента поможет самому привередливому покупателю найти именно то, что было нужно. Только лучшие модели швейных, вязальных и вышивальных машинок, оверлоки, гладильная техника и запчасти и аксессуары к ним от известных и проверенных производителей. Также магазин проводит бесплатные мастер-классы и тест-драйв покупаемой техники, где будет произведена настройка и наладка с разбором особенностей. Разнообразные акции постоянно радуют покупателей подарками и спецпредложениями. Круглосуточно на линии дежурят менеджера, готовые оказать профессиональную консультацию по всем вопросам. Заказывай подарочные наборы для близких и не забывай о себе. Используй промокоды на скидку «ТекстильТорг» за апрель - май 2024 года и получай выгодное снижение цены. А быстрая доставка позволит насладиться покупками сполна.

Подробнее Скрыть