Отведай традиционной римской пиццы на воздушном хрустящем тесте в Teta Pizza. Ее можно купить по кусочкам и сразу попробовать много вкусов. А кроме заглавного блюда в ассортименте представлены закуски и салаты, комплексные обеды, горячее и супы, десерты и напитки, а также классические соусы. В сервисе тебя ждет много приятных сезонных акций, только успевай участвовать. Выбирай выгодные сеты и комбо на большую компанию. Для любимых клиентов предусмотрена удобная программа лояльности с начислением бонусов на последующие покупки. Скачивай приложение и аппетитная еда будет у тебя буквально всегда под рукой! Закажи обратный звонок, и менеджер с удовольствием поможет с выбором. Забирай наши промокоды «Тета Пицца» (Teta Pizza) за январь 2024 года, активируй при оформлении заказа и получай хорошую скидку и отличное настроение от вкусного и сытного перекуса на весь день.

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