Сеть клиник «Доктор рядом» (ранее – «Доктор рядом Телемед») предлагает широкий спектр медицинских услуг для взрослых и детей. В компании работают сотни высококлассных специалистов различных направлений. Опытные врачи решают любую задачу в индивидуальном порядке и помогают вам заботиться о здоровье без лишних усилий. Теперь вы можете получить консультацию, не выходя из дома. Свяжитесь с дежурным педиатром или терапевтом в два клика или запишитесь на прием к специалисту узкого профиля! Общение проходит в формате видео. Сэкономьте время на дорогу и ознакомьтесь с профессиональными рекомендациями по вашей проблеме в считаные минуты! Вас ждут чуткое отношение и демократичные цены. Воспользуйтесь дополнительной выгодой с промокодами «Доктор рядом» («Доктор рядом Телемед») за январь 2024 года! Выбирайте в каталоге подходящий вариант, применяйте его при заказе и лечитесь дистанционно на оптимальных условиях!

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