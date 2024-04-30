Tele-Club – одна из ведущих концертных площадок г. Екатеринбурга. Она способна вместить 1500 человек. Популярный клуб находится в бывшем промышленном здании, которое было переоборудовано в современный зал для проведения развлекательных мероприятий. За годы работы он завоевал любовь жителей города за высочайший уровень организации концертов и фестивалей различных музыкальных направлений: альтернатива, электро, инди и рок. Многие выступавшие здесь артисты отмечают техническое оснащение клуба. Грамотное расположение танцевального партера, сидячих мест и VIP-зон относительно сцены позволяет гостям наслаждаться происходящим с максимальным комфортом. Внутри находится несколько баров. На предстоящие музыкальные события можно приобрести электронные билеты, оформив заказ онлайн. Совершая покупку на сайте, используйте промокоды «Телеклуб» (Teleclub) за апрель - май 2024 года, чтобы получить скидку и существенно сэкономить!

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