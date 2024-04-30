Розничная сеть «Техпром» уже более 15 лет специализируются на продаже бытовой техники и цифровой электроники. Компания активно сотрудничает с ведущими производителями, благодаря чему предлагает широкий ассортимент качественных изделий по наиболее привлекательным ценам. В интернет-магазине регулярно проходят акции, которые распространяются на определенные категории продукции. Здесь также проводятся розыгрыши ценных призов. А в разделе «Распродажа» вы найдете товары с невероятными скидками! Кроме того, покупателям предлагается гибкая кредитная программа. Постоянные же клиенты получают клубную карту: зачисленные на нее бонусные баллы накапливаются и увеличивают выгоду при оформлении последующих заказов. Хотите совершать покупки у проверенного продавца на еще более приятных условиях? Используйте промокоды и купоны «Техпром» за апрель - май 2024 года и получайте дополнительные скидки!

Подробнее Скрыть