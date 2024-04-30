«ТБМ-Маркет» – интернет-магазин комплектующих для окон, дверей и мебели. Его ассортимент представлен подоконниками, сэндвич-панелями и откосами, отливами, плитами ЛДСП и МДФ, механизмами для шкафов-купе, кухонными столешницами и фартуками, направляющими для ящиков, врезными замками и фурнитурой. В каталоге также собраны качественные лакокрасочные материалы, сантехника, напольные покрытия ведущих брендов. Удобные условия доставки и оплаты, бесплатные консультации и постоянные акции – эти преимущества сервиса оценили тысячи покупателей. Планируешь ремонт в квартире, офисе или на даче? Чтобы сэкономить на покупке необходимых деталей и материалов, используй купон или промокод «ТБМ-Маркет» за апрель - май 2024 года. На этой странице мы периодически рассказываем о секретных спецпредложениях гипермаркета: не пропусти!

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