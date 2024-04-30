Компания «Таврос» – лидер в отрасли металлопроката в России. Является поставщиком в крупных сетях, таких как: Leroy Merlin, «Петрович», OBI, «Сатурн», и др. В онлайн-каталоге предприятия представлен широкий ассортимент строительных материалов для дома и дачи, который регулярно обновляется. Кроме того, на сайте есть сервисы расчета, которые помогут при планировании покупки. Организация следит за качеством товаров и может порадовать своих клиентов изделиями собственного производства. Покупателям доступны различные варианты оплаты, как наличными, так и банковской картой. Доставка осуществляется по всей стране, кроме того можно воспользоваться самовывозом. Также при необходимости можно оформить возврат. Используя купоны на скидку «Таврос» за апрель - май 2024 года можно сэкономить на приобретении стройматериалов. Компания регулярно предлагает новые решения для вашей выгоды.

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