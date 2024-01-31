Купоны и промокоды «Связной»
Купоны на скидку и промокоды «Связной» январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Смартфоны я покупаю только в Связном: там цены нормальные, сразу можно подобрать аксессуары, в общем, красота. Решил попробовать открыть купон, который дает скидку на онлайн-покупку. Заказал для дочки смартфон и скидку 10% получил по промокоду. Всё просто и удобно!
- Николай
- 25.03.2019
Приобрёл в Связном Гэлэкси Таб в рассрочку, ещё дали 3% скидку по промокоду. Очень удобные условия. Дали гарантию, планшет работает. Спасибо.
- Лёва Савин
- 30.01.2019
Спасибо за промокод! Во время Черной Пятницы купил в подарок девушке Айфон со скидкой. Я и на других сайтах встречал такие предложения, но у меня всегда были сомнения, действительно ли там оригинальный телефон. Здесь сомнений нет никаких. В самом магазине таких цен не было, видимо только по промокоду такие предложения, но я все проверил - все в порядке, плюс гарантию оформили. Теперь думаю, надо было наверно и себе телефон обновить, когда еще такая акция повторится.
- Евгений
- 27.11.2017
Связной всегда радует своими ценами и сервисом! В моем регионе в связном самые низкие цены на товары, которые я приобрела. У них удобно оформить доставку в магазин и она не затянется дольше чем на 3 дня. Приятным моментом является начисление бонусов за покупки. Благодаря им я купила в добавок сумку к своему новенькому ноутбуку, который тоже кстати приобрела в Связном ;)
- Анастасия
- 26.10.2016
Несколько раз покупала в Связном телефоны, цены очень хорошие, доставка быстрая (я забирала из ближайшего ко мне магазина сети). В магазине забираешь, продавец все проверяет и отдает. Недавно последний телефон сломался - мне всё по гарантии починили, даже чуть раньше обещанного срока.
- Елена
- 11.04.2016
Заказывал недавно на сайте "связной" Sony z3, телефон доставили точно в уговоренный срок без проблем и задержек! Подкупает выгодная цена по сравнению с другими магазинами и возможность дополнительной экономии при помощи промокодов! При заказе я ввёл номер карты клуба - 2981662640989 и купил телефон на 1000 рублей дешевле! Очень доволен покупкой.
- Игорь
- 15.07.2015
Хороший магазин, заказал и уже вечером привезли
- Андрей
- 15.10.2014
Не раз заказывал в Связном технику, цены вполне адекватные, периодически даже самые лучшие из крупных магазинов. Оплачивал по безналу и забирал в Питере в главном пункте выдаче на Новочеркасской. В целом все цивильно: пункт выдаче достаточно большой, недалеко от метро, электронная очередь, лавки, заказ находят быстро. Проверяешь на столике самопроверки и свободен :) Советую.
- Максим
- 27.09.2014
Информация о магазине «Связной»
О сети «Связной»«Связной» – розничная сеть, которая находится на российском рынке с 1995 года. Компания имеет интернет-магазин, позволяющий заказывать товары в любую точку страны. Основной деятельностью является продажа услуг сотовых операторов, однако портативная цифровая техника и аксессуары также присутствуют в каталоге.
Ассортимент интернет-магазинаАссортимент придется по душе настоящим любителям электронной техники. Основные продукты сети «Связной»:
- смартфоны и планшеты;
- ноутбуки;
- аудиопериферия;
- фото- и видеотехника;
- электронные книги;
- аксессуары;
- программное обеспечение.
- элементы для системы «умный дом»;
- станции для прогноза погоды;
- электронные устройства для автомобиля;
- портативные колонки;
- смарт-часы;
- бытовую технику;
- товары для детей.
3 способа сэкономить в «Связном»Первый и наиболее простой способ сэкономить на покупке – приобрести товары со скидкой. Вся информация о специальных предложениях находится на главной странице сайта svyaznoy.ru. Помимо этого, на официальном сайте есть особый раздел «Акции и рассрочки», где расположены все действующие акции и предложения, позволяющие значительно экономить на покупках. Помимо вышеупомянутых акций, «Связной» предлагает следующие:
- выгодную рассрочку на ряд определенных товаров;
- программу Trade-in, благодаря которой можно получить скидку на новое устройство, предварительно отдав в магазин старое;
- акцию «Подарок к заказу», при участии в которой вы получите приятный бонус на еще не вышедшую модель устройства.
Как пользоваться промокодами «Связной»Использование актуальных бонусов, размещенных на нашем сайте, могут значительно снизить цену. Использовать промокоды просто, необходимо лишь следовать простому алгоритму.
- Найти интересующий товар в интернет-магазине «Связной» (svyaznoy.ru) и добавить его в «Корзину».
- Ввести промокод, который был выбран на нашем сайте. Он активируется автоматически, необходимо только его вписать.
- Если есть карта программы лояльности, указать ее номер. Соответствующая форма расположена возле окна для введения промокода.
- Оформить и оплатить заказ.
Программа «Связной-Клуб»«Связной-Клуб» – программа лояльности, которая дает доступ к ограниченным акциям, а также позволяет получать индивидуальные бонусы. Стать его участником может каждый: достаточно лишь зарегистрироваться на сайте или заполнить анкету в одном из розничных магазинов «Связной». В первом случае аккаунту пользователя будет присвоен уникальный идентификационный код, во втором случае – выдана пластиковая карта. Есть особые преимущества, которые дает программа лояльности.
- Возврат от суммы покупки. После каждой покупки на счет будет возвращаться процент от ее общей стоимости в баллах: 1 рубль = 1 балл. В случае если товар приобретается у партнера сети, то вернуть можно гораздо большую сумму. Максимальная же скидка с применением баллов может составить до 30% стоимости товара. Можно добиться и большего процента по специальным акциям или индивидуальным предложениям.
- Клубные скидки. Это закрытые акции компании «Связной» для участников программы лояльности. Они позволяют не только купить предложенный товар по максимально сниженной цене, но и оплатить часть его стоимости бонусными баллами. Действуют такие предложения, как правило, у партнеров и непосредственно в магазинах сети «Связной».
- Использование программы лояльности выгодно. Почему? Потому что она позволяет получить двойное снижение цены за счет индивидуальных предложений компании и промокодов, которые мы предоставляем.