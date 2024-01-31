О сети «Связной»

«Связной» – розничная сеть, которая находится на российском рынке с 1995 года. Компания имеет интернет-магазин, позволяющий заказывать товары в любую точку страны. Основной деятельностью является продажа услуг сотовых операторов, однако портативная цифровая техника и аксессуары также присутствуют в каталоге.

Ассортимент интернет-магазина

смартфоны и планшеты;

ноутбуки;

аудиопериферия;

фото- и видеотехника;

электронные книги;

аксессуары;

программное обеспечение.

элементы для системы «умный дом»;

станции для прогноза погоды;

электронные устройства для автомобиля;

портативные колонки;

смарт-часы;

бытовую технику;

товары для детей.

3 способа сэкономить в «Связном»

выгодную рассрочку на ряд определенных товаров;

программу Trade-in, благодаря которой можно получить скидку на новое устройство, предварительно отдав в магазин старое;

акцию «Подарок к заказу», при участии в которой вы получите приятный бонус на еще не вышедшую модель устройства.

Как пользоваться промокодами «Связной»

Найти интересующий товар в интернет-магазине «Связной» (svyaznoy.ru) и добавить его в «Корзину».

Ввести промокод, который был выбран на нашем сайте. Он активируется автоматически, необходимо только его вписать.

Если есть карта программы лояльности, указать ее номер. Соответствующая форма расположена возле окна для введения промокода.

Оформить и оплатить заказ.

Программа «Связной-Клуб»

Возврат от суммы покупки. После каждой покупки на счет будет возвращаться процент от ее общей стоимости в баллах: 1 рубль = 1 балл. В случае если товар приобретается у партнера сети, то вернуть можно гораздо большую сумму. Максимальная же скидка с применением баллов может составить до 30% стоимости товара. Можно добиться и большего процента по специальным акциям или индивидуальным предложениям. Клубные скидки. Это закрытые акции компании «Связной» для участников программы лояльности. Они позволяют не только купить предложенный товар по максимально сниженной цене, но и оплатить часть его стоимости бонусными баллами. Действуют такие предложения, как правило, у партнеров и непосредственно в магазинах сети «Связной». Использование программы лояльности выгодно. Почему? Потому что она позволяет получить двойное снижение цены за счет индивидуальных предложений компании и промокодов, которые мы предоставляем.

Ассортимент придется по душе настоящим любителям электронной техники. Основные продукты сети «Связной»:Тем, кто искушен в выборе техники, «Связной» может предложить следующие товары:Наличие разнообразного ассортимента – это не главное преимущество розничной сети «Связной». То, что заставляет людей возвращаться и становиться постоянными покупателями магазина, – лояльная ценовая политика, акции и регулярные скидки. Консультанты магазина помогут с выбором товара. Если же вы хотите узнать мнения людей, которые уже приобретали здесь выбранную вами модель, обратитесь к отзывам о магазине.Первый и наиболее простой способ сэкономить на покупке – приобрести товары со скидкой. Вся информация о специальных предложениях находится на главной странице сайта svyaznoy.ru. Помимо этого, на официальном сайте есть особый раздел «Акции и рассрочки», где расположены все действующие акции и предложения, позволяющие значительно экономить на покупках. Помимо вышеупомянутых акций, «Связной» предлагает следующие:Второй способ сэкономить – использовать промокоды. Метод не так популярен, как скидки, однако так же легок в использовании. Обычно здесь предлагается два пути: использовать «местные» купоны, которые магазин выдает постоянным покупателям, или применять промокоды, расположенные на нашем сайте. Стоит отметить, что «местные» промокоды в «Связном» действуют по системе кешбэка: вам возвращается часть средств от покупки. И если для получения кода от магазина «Связной» предварительно необходимо совершить несколько покупок, то для получения промокода с нашего сайта не нужно делать ничего, только скопировать комбинацию букв или цифр. Третий способ – стать участником клубной программы.Использование актуальных бонусов, размещенных на нашем сайте, могут значительно снизить цену. Использовать промокоды просто, необходимо лишь следовать простому алгоритму.Всё просто. Промокоды на нашем сайте постоянно обновляются, и это позволяет нашим посетителям сэкономить значительную сумму на приобретении товаров, не являющихся акционными.«Связной-Клуб» – программа лояльности, которая дает доступ к ограниченным акциям, а также позволяет получать индивидуальные бонусы. Стать его участником может каждый: достаточно лишь зарегистрироваться на сайте или заполнить анкету в одном из розничных магазинов «Связной». В первом случае аккаунту пользователя будет присвоен уникальный идентификационный код, во втором случае – выдана пластиковая карта. Есть особые преимущества, которые дает программа лояльности.