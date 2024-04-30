Sushi Like – служба доставки еды в городе Сыктывкар. В ассортимент входят стандартные любимые кушанья: суши, пицца, роллы, сеты, закуски, соусы и напитки. Есть услуга аренды ВИП-зала для любого мероприятия: день рождения, корпоратив, свидание. Там ты можешь поиграть в приставку, посоревноваться в караоке или посмотреть фильм. Магазин предлагает клиентам свою систему лояльности: за любую покупку начисляются like-бонусы, которыми в дальнейшем можно расплачиваться. Есть временные скидки на избранные товары. Привоз осуществляется курьером оперативно. Чтобы доставка стала бесплатной, набирай на минимальную сумму, которая зависит от выбранного адреса. Порадуй себя и близких сытными блюдами, проводя время вместе. Еще приятнее это помогут сделать промокоды «Суши Лайк» за апрель - май 2024 года! Никогда не поздно заказать и наслаждаться, особенно, когда цена ниже, а все такое же вкусное!

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