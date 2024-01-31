Промокоды Strateg Shop
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Купоны на скидку и промокоды Strateg Shop январь 2024
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Отзывы покупателей
Огромный выбор, отличные цены, быстрая доставка (заказывал по Москве). Промокод тоже работает и про бонус 3% после заказа правда. Начислили баллы! Также, за написание отзыва на яндекс.маркете тоже дают 3% скидку на следующий заказ. В общем, рекомендую!
- Павел
- 28.03.2018
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