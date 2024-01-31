Хочешь организовать своему ребенку хороший активный отдых и улучшить его знания английского? Отправь его в премиальный детский лагерь «СпортЗания». Все мероприятия проходят с носителями языка из Англии и США, что позволяет погрузиться в необходимую атмосферу для более легкого усвоения. Компания представляет множество интересных тематических программ. Через игровую методику учеба и спорт становятся доступнее и приятнее. К каждому гостю применяется индивидуальный подход, раскрываются его таланты и склонности. Покупай билеты прямо на сайте, любую смену можно приобрести в рассрочку. Оставь свои данные и тебе перезвонят, расскажут все условия и подберут подходящий вариант за четырнадцать минут. Отправь своих детей весело провести время, выплеснуть накопившуюся энергию и заодно научиться чему-то новому. Активируй промокоды SportZania за январь 2024 года при покупке и тогда полезные занятия точно не ударят по кошельку.

Подробнее Скрыть