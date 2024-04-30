«Сплит-Настрой» – это интернет-магазин и сервис по обслуживанию климатического оборудования. В широком ассортименте компании кондиционеры стационарные и мобильные, обычные и мульти сплит-системы, приточно-вытяжные системы, тепловые насосы и еще многое другое. В каталоге модели от проверенных и качественных брендов. Подбирай модели по площади помещения, с легкостью сравнивай и выбирай лучшее решение. На сайте можно найти классные акции и легко ими воспользоваться. Напиши консультанту в чат на странице, и он с удовольствием поможет подобрать подходящий товар. Специалисты фирмы проведут диагностику, установят, заправят и почистят технику. Доставка по городу абсолютно бесплатна и производится на следующий день после заказа. А еще можно приобретать продукцию оптом по меньшим ценам. Активируй наши промокоды «Сплит-Настрой» за апрель 2024 года, чтобы получить отличный товар и квалифицированные услуги со значительной выгодой.

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