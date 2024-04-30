Оформила заказ в понедельник, позвонили в среду, предложили выбрать дату и время доставки, очень удобно. Через 2 дня получила заказ. Очень понравилось мыло ручной работы "Пряный глинтвейн", причем как жидкое, так и твердое, единственное только в жидком мыле слишком сильно пшикает. Также заказала шоколадное масло для обертывания, тоже очень понравилось, пахнет как настоящий шоколад, хочется съесть прям, кожа после него мягкая, приятная) Насчет антицеллюлитного эффекта сказать ничего не могу, пользовалась пока только один раз. Их массажные плитки не понравились, слишком масляные, не впитывается в кожу, а вот гидрофильные просто чудо! Отличные бальзамы для губ и просто офигенный воск для ногтей) Также впервые попробовала Мароканские бельди, это просто открытие для меня! Кожа гладкая, мягкая после них, восторг! Масло попробовала "Жажоба + ваниль", не понравился запах и в кожу не впитывается, а вот гели для душа и маски для лица хорошие) Самое приятное что все компоненты натуральные, никакой химии в составе, ну и цены совсем небольшие. В общем заказом в целом довольна, буду еще заказывать! :)))

Хочу поделиться мнением о заказе и продукции в целом. На днях сделала заказ, оператор позвонила на следующий день утром (заказ оформляла вечером после работы). Живу в Санкт-Петербурге, видимо поэтому заказ шёл до меня 1 или 2 дня, точно уже не помню. Правда в тот день, в который обещала оператор заказ мне не привезли, но утром она позвонила, извинилась, объяснила ситуацию и я получила свой заказ уже днём этого же дня. Заказ был большой, за доставку заплатила довольно не много с учётом веса посылки (я так поняла сумма доставки зависит от веса посылки). Все аккуратно упаковано, на каждой баночке наклейка с датой изготовления). Успела опробовать не так много, но больше всего впечатлило масло ши (то что нужно сейчас для сухой кожи зимой), отличная гидрофильная плитка (у меня Гавайи) действует как молочко для тела - супер! Также порадовал воск для кончиков волос и скраб для тела (мохито). В целом заказном осталась очень довольна, когда закончиться все, что я заказала обязательно закажу ещё) Всем советую. На мой взгляд цены вообще смешные за натуральную продукцию такого качества!