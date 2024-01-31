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Отзывы покупателей
Покупал здесь фотоаппарат Sony Nex-7. Сомневался, потому что магазин не самый известный, но цена меня всё-таки сманила. Итог: не пожалел ни разу. Получилось, что не переплатил и получил хорошее обслуживание и отличную камеру - уже 4-ый год пашет и никаких проблем!
- Виктор
- 22.01.2018
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