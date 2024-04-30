Купоны и промокоды «Сотмаркет»

Отзывы покупателей

Я не получил возврат своих денег за перепутанный интернет-магазином товар, . С прошлого года. Звонил в службу контроля качества не менее 6 раз. Всякий раз отодвигали срок или обещали перезвонить, но не перезванивали. заказ номер 10114139 Вячеслав Владимирович Якимов

Вячеслав Владимирович Якимов 01.04.2015

Ужасный магазин!!!! Не рекомендую, обманывают людей!!!! Покупали швейную машину в сотмаркете, привезли бракованную, пытались сдать, чтобы поменяли на другую или вернули деньги, отказали, так как пояснили, что сотмаркет ликвидировался, этой фирмы просто не существует, а переименовался в "Идеалоджик". Предложили самим сдавать в сервисный центр и ремонтировать за свой счет. Они к этой машине тепреь никакого отношения не имеют, так как фирмы не существует!!!! Не советую связываться с этим магазином!!!! да и еще, большинство положительных отзывов пишут сами сотрудники этого магазина, когда доставили нам швейную машину, менеджер позвонила и попросила оставить на сайте отзыв ИЛИ ПРЕДЛОЖИЛА, ДАЖЕ НАСТАИВАЛА, ЧТОБЫ САМОЙ ЭТО СДЕЛАТЬ!!! Мария

Мария 20.02.2015

Не самые лучшие впечатления от магазина, если что-то и заказываю, то скрипя душой. Из отрицательного: мне в Питер из Москвы везут неделю, а то и дней 10 и больше, в то время как нормальные компании привозят на следующий день, или через день. Периодически сталкивался с проблемой, что нельзя выбрать цвет товара - это вообще абзац, менеджеры магазина на выдаче в Питере на это говорят: "Что пришлют со склада, то и выдаем" и повлиять на это нельзя. Хотя в последнее время вижу, что у них в каталоге появились несколько наименований одинаковых товаров где написано Black, White и т.д., но все-равно далеко не везде. Из положительного: все-таки магазин достаточно крупный, и в каталоге можно найти что-то, чего в других крупных магазинах нет в наличии. Оплату принимают и по безналу - картой онлайн или электронными деньгами. Даже не знаю, рекомендовать ли этот магазин или нет. Я обычно стараюсь заказывать в каком-нибудь Юлмарте или Ситилинке или еще где, даже, если там подороже, и только если уже нигде нет, того что мне надо, то уже заказываю здесь, в надежде, что все будет нормально и товар придет относительно быстро :) Максим

Максим 27.09.2014