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Акции и купоны Somebox

Новых промокодов для Somebox нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

После всех отзывов было немного волнительно за свой заказ. Но ребята из Самбокс отработали на отлично: заказ приехал точно в срок, всё исправно, гарантийный талон заполнен по-человечески. Брал через интернет, поэтому удалось сэкономить с помощью кода с этой страницы. Мы с сыном очень довольны!

  • Роман
  • 26.02.2019

Никогда в жизни не писал отзывы про что-либо в интернете,но видимо пришло время. Продают некачественный товар. Возврат запарный. Деньги не отдали, хотя прошел целый месяц (покупал камеру 15 февраля). Служба техподдержки говорит 10 дней, 10 дней на возврат денег. Сегодня отправил обращение в роспотребнадзор, посмотрим как пойдет дело. Прошу вас сто раз подумать прежде чем связываться с этим «интернет магазином».

  • Иван
  • 28.03.2018

Я приобрел у Somebox квадрокоптер в декабре 2017 года, мне прислали неисправный товар, после этого забрали его на диагностику и все. Уже март месяц и от Somebox нет никаких действий и ответов. О какой гарантии они сообщают на своем сайте, зачем обманывают людей? Их служба технической поддержки не работает и молодой человек там абсолютно некомпетентный. Я не могу понять это проблема в нем или это обычная практика компании?

  • Алексей
  • 05.03.2018

Прислали экшн-камеру, явно побывавшую в других руках. Подвисала через два снимка, а при включении видео зависла намертво. Написал отрицательный отзыв (за положительный обещают 100 рублей на телефон). Позвонили, предложили решить через техподдержку (т. е. выслать камеру). Только кому её высылать - адреса магазина нет, адреса сервисного центра нет. Есть только пункты выдачи, которые ни за что не отвечают. В общем, деньги отослал, теперь давай ещё и камеру. А потом найдётся 100 причин (судя по отзывам), чтобы не возвращать ни деньги, ни камеру.

  • Евгений Титов
  • 09.11.2017

Очень доволен, купил кабель, который намного дешевле, чем в других магазинах! Персонал очень внимательный, заказ доставили уже на второй день.

  • Валентин
  • 25.07.2017

Взял приставку за 3000 ,глючит мышь ,отнес обратно на следующий день, денег не возвращают (хотя на сайте тестовый режим 2 недели) делают экспертиза за 500 рублей которые я должен отдать (где же гарантия )

  • Андрей
  • 04.07.2017
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