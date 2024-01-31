При оформлении ввёл купон promokodussidex отобразилась информация "добавляет на бонусный счёт 250 е-баллов. Индивидуал для адмита", закз оплатил и забрал, но баллы не добавлись, хотя в личном кабинете в заказе отображаться информация по купону. В телефоном разговоре менеджер магазина, по номеру заказа не увидел купона и заявил, что промокоды в магазине сейчас не действуют. Знал бы сразу - не заказывал, так как планировал потратить эти бонусы сразу на второй заказ. Теперь буду заказывать в другом месте, там получается без бонусов дешевле.

Заказ №1269892

Заказ №1269892 24.07.2018