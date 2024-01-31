Shveiburg – это интернет-магазин, который специализируется на продаже высококачественных швейных машин и оверлоков. Кроме того, в каталоге сайта представлен большой выбор гладильного и вязального оборудования, манекенов и сопутствующих аксессуаров. В интернет-магазине можно найти товары в нескольких ценовых категориях. Компания активно сотрудничает с ведущими мировыми производителями: PFAFF, JUKI, JANOME, Husqvarna, brother. Участники дисконтного клуба сайта получают дополнительные привилегии. Кроме того, компания часто проводит достаточно интересные акции. Если тебе интересна продукция, представленная в магазине, рекомендуем использовать купоны «Швейбург» за январь 2024 года. Эксклюзивные промокоды позволят тебе получить приятный бонус или значительную скидку на весь ассортимент товаров.

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