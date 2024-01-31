Нужен лаконичный и стабильный сервис для продажи? Show diver – это площадка для размещения различных интересных культурных мероприятий твоего города. Билеты приобретаются на эргономичном сайте без долгих загрузок. Здесь легко вести документооборот и быстро происходят выплаты. Размещай свои события на удобной платформе: регистрируй «Личный кабинет» и с легкостью создавай и редактируй афиши, меняй цены и выгружай штрих-коды билетов. Для них уже есть универсальный шаблон, просто добавь макет и заполни. Все схемы площадок интерактивны и отрисовываются по запросу клиента вне зависимости от сложности. Размещай простой виджет на своем сайте и покупатели будут благодарны за комфортные услуги. Воспользуйся инструментом, учитывающим все потребности организаторов событий. Активируй наши промокоды Showdiver за январь 2024 года и получай выгодные скидки. Двигай свой бизнес с умом!

Подробнее Скрыть