Neoline – это производитель автомобильной электроники, имеющий интернет-магазин собственной продукции. Здесь есть всё необходимое: от радар-детектора до PRO-устройств. История непрерывного роста компании начинается в 2007 году и продолжается до сих пор! С самого начала был взят курс на использование передовых технологий и улучшение их в соответствии с требованиями российского рынка. Компания заботится о своих клиентах: на сайте имеется онлайн-помощник. Для любых позиций предусмотрена гарантия, которая очень поможет вам в случае поломки или заводского брака. Стоит отметить, что изделия, представленные в каталоге, исключительно оригинальные. Промокоды Neoline за январь 2024 года позволят приобрести качественную продукцию. Видеорегистраторы, аксессуары или более сложные устройства? В ассортименте найдется всё для автомобилиста!

Подробнее Скрыть