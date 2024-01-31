Промокоды Sferm
Купоны на скидку и промокоды Sferm январь 2024
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Отзывы покупателей
Гипермаркет Сферм это просто находка для занятых людей. Я конечно любитель покупки делать лично, все пощупать руками.. но чем дальше, тем меньше для этого у меня времени. Убедило сделать заказ то, что его можно вернуть в любой момент, если что-то не устроило. С момента первого заказа, разрешил жене даже заказывать детям молочку. Пока экспериментируем. Даже хотим попробовать сделать заказ по рецептам, т к на картинках, всё очень вкусно выглядит..и возник вопрос, получится ли у нас такое приготовить дома. Специально сделаю заказ на выходные, чтоб вместе с женой приготовить ужин. Пока не решили, что именно будем заказывать, но точно могу сказать, что это будет мясное. Детям хочу взять еще и йогурты.. надеюсь аллергии никакой не будет. Единственное, что меня волнует в продуктах питания - это натуральность. Чем натуральнее, тем лучше. Цена для меня неважна.. т к на кону здоровье мое и моей семьи. Мы то, что мы едим.
- Георгий Прохорчук
- 14.07.2016
Все время покупаю с промокодами в Сферм. Это помогает хорошо сэкономить при регулярных заказах. Что я заказываю обычно: овощи и мясо. Молочку заказываю редко. Летом стал чаще заказывать фрукты. Очень рад, что Сферм это уже гипермаркет свежих продуктов. Поэтому собственно и решил написать отзыв о Сферм. Не могу привыкнуть к названию. Лучше было: Прямо с фермы) Я замечаю, что все по разному называют. Последний мой заказ был на 3,5 тыс руб, скидка 35%. Очень доволен.
- Олег Никитин
- 01.07.2016