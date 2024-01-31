Гипермаркет Сферм это просто находка для занятых людей. Я конечно любитель покупки делать лично, все пощупать руками.. но чем дальше, тем меньше для этого у меня времени. Убедило сделать заказ то, что его можно вернуть в любой момент, если что-то не устроило. С момента первого заказа, разрешил жене даже заказывать детям молочку. Пока экспериментируем. Даже хотим попробовать сделать заказ по рецептам, т к на картинках, всё очень вкусно выглядит..и возник вопрос, получится ли у нас такое приготовить дома. Специально сделаю заказ на выходные, чтоб вместе с женой приготовить ужин. Пока не решили, что именно будем заказывать, но точно могу сказать, что это будет мясное. Детям хочу взять еще и йогурты.. надеюсь аллергии никакой не будет. Единственное, что меня волнует в продуктах питания - это натуральность. Чем натуральнее, тем лучше. Цена для меня неважна.. т к на кону здоровье мое и моей семьи. Мы то, что мы едим.

Георгий Прохорчук

Георгий Прохорчук 14.07.2016