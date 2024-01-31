«Септивит» – это петербургская компания, которая занимается производством и реализацией экологичной бытовой химии и других средств. Вся продукция разрабатывается брендом самостоятельно, с самого начала и до результата. В каталоге ты найдешь большое количество товаров для стирки, посуды, уборки, для рук и антисептики. Все продукты биоразлагаемы и создаются из качественных ингредиентов, не имеют сильных и резких ароматов и гипоаллергенны. Имеются соответствующие сертификаты качества. Для постоянных покупателей предусмотрена удобная бонусная программа, которая позволит сделать дальнейшие заказы еще выгоднее. Есть возможность оптового заказа. Оплата осуществляется наличными или банковской картой. Чтобы все покупки не били по карману, не забудь воспользоваться промокодами на скидку Septivit за январь 2024 года! Все предложения ограничены по сроку, так что успей воспользоваться!

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