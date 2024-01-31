Хочешь арендовать автомобиль на длительный срок? Воспользуйся выгодной услугой «СберАвтоподписка», чтобы получить в свое распоряжение комфортный транспорт! В парке сервиса есть надежные машины отечественного производства, а также иномарки разной ценовой категории. Период владения варьируется от полугода до трех лет. Компания берет на себя сезонную замену шин, страхование, налоги, техническое обслуживание и другие расходы. Ты сможешь получить транспортное средство уже через несколько дней после обращения, при этом тебе не потребуется вносить залог. Стоимость подписки зависит от комплектации, продолжительности пользования, пробега и других условий. Снизить тариф можно с помощью действующих акций. У нас представлены промокоды на скидку «Сбер Автоподписка» («СберАвтоподписка») за январь - февраль 2024 года. Применяй их при оформлении заявки и сэкономь солидную сумму!

Подробнее Скрыть