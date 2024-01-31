Очень хорошие впечатления от покупки кробочек. В состав нее входят различные пробники и миниатюр люксовой косметики, которые собираются продавцами и остаются сюрпризом до тех пор, пока вы не получите свой бокс. Это отличный шанс попробовать что-нибудь новенькое и решить, нужно ли вам полноценное средство. Коробочки рассылаются по подписке (около 700 рублей за разовую, около 2000 - за сезонную, с нашими быстрорастущими ценами все приблизительно), оплачивается все это дело через сайт (видов оплаты много, я платила банковской картой), где-то через месяц коробочка уже была у меня. Не описать, как я ждала ее и того, что достанется мне. Получала уже несколько коробочек и очень довольна. Каждый месяц устраиваю для себя маленький праздник с сюрпризами.

Настя

Настя 28.11.2015