Remote Moscow – это развлекательный проект нового формата. Участники перформанса встречаются, надевают наушники и отправляются в увлекательное путешествие по столице. Вместе с аудиогидом вы не только прогуляетесь по необычным местам города, но и научитесь иначе воспринимать повседневные вещи, выйдете из зоны комфорта. Эксклюзивная программа включает в себя элементы спектакля, компьютерной игры и квеста. Пешеходный аудиопроменад стал одной из лучших постановок по версии всероссийской Ассоциации театральных критиков. Вас заинтересовал нестандартный вариант отдыха и вы готовы получить свежие впечатления? Сделать это без больших затрат вам помогут действующие промокоды Remote Moscow за январь 2024 года. Активируйте купоны при заказе билетов на официальном сайте проекта и наслаждайтесь приятными скидками.

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