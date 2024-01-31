Забавная игра, за которой можно провести много времени) Меня привлек поначалу сам дизайн. Идея игры не нова: у вас есть несколько крыс, которыми надо управлять - нападать на врагов,отнимать сыр и тд.короче игра напоминает смесь тамагочи с рпгшкой. Дизайн игры прикольный, если не выключать музыку,можно послушать упоротые звуки шебуршения,грызения и проч.) В общем зашел поиграть ради интереса, а потом затянуло)

Аксенов Виталий

Аксенов Виталий 13.01.2016