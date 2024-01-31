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Отзывы покупателей
Интересный магазин с большим ассортиментом для творчества.Раскраски хорошо помогают сориентироваться и потренироваться в работе кистями, красками и цветом.Также в магазине много других товаров для рукоделия, типа вышивок и проч. Цены приемлемые, качество товара хорошее. У меня были проблемы с достаквой, но мою проблему решили, было очень приятно, что магазин дорожит своими покупателями
- Антилья
- 04.12.2015
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