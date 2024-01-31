В интернет-магазине Позвоночник.инфо было лучшее предложение по покупке матраса. Я обзвонила очень много, конечно в интернете крупные покупки совершать страшно, но изучив сайт, стало ясно - фирма надежная. Бесплатная горячая линия, оперативная работа менеджеров по телефону и электронной почте, выставление корректного счета и оплата, трудностей не возникло, опасения были напрасными ! Буду рекомендовать магазин всем! Ассортимент огромен!

Цены выгоднее, чем в обычных магазинах - в нашем случае покупка обошлась дешевле на три тысячи рублей, и как по мне, то это очень даже хорошая экономия. Во-вторых, доставка работает в этом магазине очень хорошо - привезли заказанный матрас на следующий день в районе шести часов, как и обещали. В-третьих, чек на покупку выдается - я считаю, что это важно, так как в таком случае точно знаешь, что нормальный серьезный магазин.