Power Eat – доставка полезной еды по специально разработанной программе для тех, кто активно тренируется, худеет или просто хочет правильно питаться. Вы получите грамотный рацион, составленный командой профессиональных диетологов по всем канонам здорового питания. В заказ входит готовый набор на каждый день: завтрак, обед, ужин и два перекуса. Блюда разные на каждый день с учетом оптимальной калорийности: без жарки, масла, консервантов и красителей, с минимальным содержанием соли и идеальным витаминным составом. Постоянным клиентам предоставляются скидки. Предусмотрена бесплатная бесконтактная доставка по Москве и до 10 км за МКАД. Можно выбрать вегетарианское меню, без мяса или рыбы. Чтобы начать хорошо питаться не «с понедельника», а прямо сейчас, нужно всего лишь получить промокод Power Eat за январь 2024 года на нашем сайте и использовать его при оформлении заказа. Здоровая еда – это просто!

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