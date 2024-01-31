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Отзывы покупателей

Хороший магазин посуды, много известных брендов и всегда есть скидки. Один из немногих посудных магазинов, сделанных по европейскому типу. Доставка тоже есть, и довольно быстрая.

  • Ольга
  • 14.06.2023
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