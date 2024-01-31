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Купоны и промокоды Porzellantreff

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Отзывы покупателей

Довольна работой этого магазина)) Первый раз, когда заказывала, боялась за то, как сервиз доедет почтой, но магазин упаковал все покупки на совесть. Ощущение,что товар не побился бы,даже если бы его бросали или пинали. Цены на товары различные, но дешевле, чем на этот же в России- факт. Очень удобно что НДС автоматически вычитается прямо на сайте. Доставка платная и почтой,т.е.не самая быстрая - недели две и это пожалуй,единственные минусы этого магазина)

  • Настюшка
  • 29.12.2015
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