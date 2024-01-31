Контактный зоопарк «Погладь Енота» – это место, где можно прекрасно провести время со своими близкими. Вы узнаете о повадках и особенностях животных, сможете покормить их, подержать на руках и даже поиграть с ними. Здесь тщательно следят за чистотой: отдых принесет исключительно положительные эмоции! В популярном заведении вашему вниманию представлено несколько десятков видов животных. Звери ручные, общение с ними безопасно для взрослых и детей. Кроме того, желающие могут оформить опекунство над любым зверьком для своего ребенка, если у вас нет возможности завести домашнего питомца. Внизу данной страницы вы найдете актуальные купоны для зоопарка «Погладь Енота» за январь 2024 года. Посещайте это удивительное место без больших затрат! Помните, что акционные предложения имеют ограниченный срок действия.

Подробнее Скрыть