Купоны «Перфекто»
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Купоны на скидку и промокоды Perfekto.ru январь 2024
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Отзывы покупателей
Очень приличный, на мой взгляд, магазин . Приобрели ванную, сайт удобный и информативный, также сотрудники магазина из службы поддержки нас дополнительно проконсультировали. Доставили товар в срок, при чем, сложилось так.что нам пришлось переносить доставку несколько раз и магазин пошел нам на встречу и доставил товар к необходимому времени. Качеством товара довольны, доставка недорогая, цены конкуретноспособные - в общем, нам все понравилось)
- Александрова Ирина
- 10.01.2016
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