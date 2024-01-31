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Купоны «Перфекто»

Новых промокодов для Perfekto.ru нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Perfekto.ru январь 2024

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Отзывы покупателей

Очень приличный, на мой взгляд, магазин . Приобрели ванную, сайт удобный и информативный, также сотрудники магазина из службы поддержки нас дополнительно проконсультировали. Доставили товар в срок, при чем, сложилось так.что нам пришлось переносить доставку несколько раз и магазин пошел нам на встречу и доставил товар к необходимому времени. Качеством товара довольны, доставка недорогая, цены конкуретноспособные - в общем, нам все понравилось)

  • Александрова Ирина
  • 10.01.2016
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