Думаешь, где найти нужные товары для творчества? «Передвижник» – магазин канцелярии для художников. Тебя там ждут карандаши, кисти, краски, линеры, холсты, альбомы, скетчбуки, предметы для лепки и декупажа, детали декора, книги по искусству и многое другое. На сайте есть крутые подборки советов и уроков, очень толковые ответы на вопросы по материалам, а также арт-справочник и информация по учебным заведениям Москвы с художественной направленностью. В пространстве магазина также проводятся лекции и выставки. Есть программа лояльности для постоянных покупателей. Часто проходят разнообразные акции. Выбираешь не для себя? Приобретай подарочные сертификаты. Оплата доступна разными удобными способами, доставка осуществляется по всей России. Твори, рисуй, лепи! Легко и быстро покупай все необходимое, а с нашими промокодами «Передвижник» за январь 2024 года еще и выгодно.

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